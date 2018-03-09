Самогубство п'ятикласника в Одесі: хлопчик захоплювався суїцидальною «грою»

За словами друзів, загиблий повідомляв, що досяг високого рівня у «грі», отримує серйозні завдання і має повіситися.

П'ятикласник, знайдений 8 березня повішеним у селі Шевченкове Кілійського району Одеської області, захоплювався суїцидальною «грою» «Синій кит».

Про це УНІАН повідомив голова Кілійської районної ради Павло Бойченко.

«Тільки що спілкувався з учителями та директором школи. Вони опитали всіх друзів загиблого. Друзі розповіли про те, що Вовка (загиблий хлопчик - УНІАН) грав у «гру» «Синій кит», і приблизно два тижні тому розповідав, що досяг уже високого рівня і отримує серйозні завдання», - сказав Бойченко.

За словами підлітків, хлопчик також говорив їм, що «має повіситися». Діти відзначали, що раніше не надали значення словам потерпілого, який характеризувався позитивно, і добре вчився у школі.

На даний час поліція перевіряє інформацію про участь дитини в суїцидальній «грі». За даними поліцейських, батьки загиблого також характеризуються позитивно, а інцидент, який стався між дитиною і матір'ю через забруднений одяг, був незначним.

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Як повідомляв УНІАН, поліція почала розслідування за фактом загибелі п'ятикласника, виявленого 8 березня повішеним у селі Шевченкове. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Попередня причина смерті - самогубство.

Вранці 11-річний хлопчик пішов привітати родичів з 8 березня, повернувся о 14.00. Побачивши, що син сильно забруднився, мати його вилаяла, потім пішла на роботу. Коли повернулася додому, виявила сина повішеним у сараї.

Довідка УНІАН. Віртуальна «гра» «Синій кит» («Тихий дім», «Море китів» тощо) свою назву отримала через феномен самогубства китів - щорічний період, під час якого ссавці викидаються на берег і гинуть.

Умовою «гри» є щоденний підйом о 4.20 для виконання завдань, призначених «куратором» гравця. Завдання, пов'язані зі стражданнями і ненавистю, переглядом фільмів жахів, прослуховуванням певних пісень, які приводять людину до самогубства.

Найбільш уразливими до дій зловмисників, які адмініструють в соцмережах так звані «групи смерті», є категорія підлітків віком 13-17 років.

У минулому році українська кіберполіція заблокувала понад тисячу «груп смерті» в соцмережах.