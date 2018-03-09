В Одеській області відкрили справу за фактом смерті п'ятикласника, виявленого повішеним

Кримінальне провадження відкрито за статтею про умисне вбивство. Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу

В Одеській області поліція розпочала розслідування за фактом загибелі п'ятикласника, виявленого повішеним у селі Шевченкове Кілійського району.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, напередодні о 19.10 до чергової частини Кілійського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в Шевченковому повісився 11-річний підліток.

«Тіло знайшли в сараї, на задньому дворі будинку, в петлі зі шпагату, яким зв'язують сіно», - повідомили в главку.

Відзначається, що при первинному огляді зовнішніх слідів насильства не виявлено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Попередня причина смерті - самогубство. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.