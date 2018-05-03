В Обухові учасник АТО влаштував стрілянину з нагородної зброї на зупинці

Щоб заспокоїти чоловіка, поліцейським довелося застосувати зброю та здійснити попереджувальний постріл вгору з автомата.

У місті Обухів Київської області на зупинці громадського транспорту під час конфлікту між перевізниками учасник антитерористичної операції, перебуваючи у маршрутці, вистрілив з нагородної зброї вгору, щоб "вгамувати натовп".

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

"В центрі міста Обухів, що під Києвом, на зупинці громадського транспорту виник конфлікт за участі перевізників. Щоб вгамувати натовп, учасник АТО, який знаходився в салоні маршрутки, дістав нагородну зброю та зробив постріл вгору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце прибув наряд поліції, який вгамував чоловіка.

"Щоб обеззброїти чоловіка, поліцейським довелося застосувати зброю та здійснити попереджувальний постріл вгору з автомата", - повідомили у відділі комунікації.

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Наразі майже 15 учасників події перебувають у місцевому відділенні поліції.

"Правоохоронці опитують свідків та встановлюють всі обставини. За медичною допомогою поки жоден з учасників не звертався. Вирішується питання щодо надання правопорушенню правової кваліфікації. Поліція з’ясовує обставини стрілянини на зупинці громадського транспорту в Обухові", - зауважили у відділі комунікації.

Раніше у Малиновському районі Одеси затримали чотирьох зловмисників, які стріляли з вогнепальної зброї по автомобілях, що проїжджали повз них.