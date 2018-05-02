"Куля пройшла за 20 см від дитини": в Одесі четверо чоловіків влаштували стрілянину по машинах

До поліції звернувся водій, автомобіль якого під час руху обстріляли зловмисники. Зокрема, куля пройшла за 20 см від заднього сидіння машини, де була дитина.

У Малиновському районі Одеси затримано чотирьох зловмисників, які стріляли з вогнепальної зброї по автомобілях, що проїжджали повз них.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, увечері 1 травня до поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про те, що на одній з вулиць міста під час руху в його автомобіль, в якому також перебували дружина і малолітня дитина, стріляли. Під час огляду в корпусі машини він виявив отвори від куль.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група, кінологи та бійці батальйону поліції особливого призначення.

Відзначається, що правоохоронці встановили особи зловмисників. З'ясувалося, що група чоловіків відпочивала в будинку поруч з місцем події і стріляла по автомобілях, які проїжджали повз них.

За словами начальника регіонального главку Нацполіції Дмитра Головіна, підозрювані влаштували з проїжджої частини «аматорський тир».

«Куля пройшла за 20 см від заднього сидіння машини, де була дитина. На щастя, ніхто не постраждав», - зазначив він і додав, що усіх чотирьох стрільців затримали.

Під час огляду домоволодіння, в якому перебували зловмисники, виявлено та вилучено три одиниці зброї, серед яких бойовий пістолет Макарова, 2 магазини і 9 бойових набоїв до нього, револьвер і пістолет іноземного виробництва калібру 5,6 мм. Усе вилучене буде направлено на експертизу.

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Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюються.

Головін також наголосив, що дав команду посилити фільтраційні заходи поблизу Одеси і в місті, зокрема.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі у зв'язку з річницею масових заворушень 2 травня 2014 року, під час яких у місті загинули 48 осіб, посилено заходи безпеки. У передмісті Одеси виставлено фільтраційні пости.