Одесит пожертвував своєю автівкою для порятунку матері з дитиною - соцмережі (фото)

У КамАЗа відмовили гальма перед пішохідним переходом, в цей час переходила дорогу мама з коляскою на дозволяючий сигнал світлофора. Водій Hyundai підставив під удар свій автомобіль.

В Одесі водій сріблястого Hyundai пожертвував своїм автомобілем, підставивши його під удар КамАЗа щоб зупинити його і уникнути трагедії з жертвами.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очевидець інциденту Микола Романовський.

«ДТП в районі 7 км. У КамАЗа відмовили гальма перед пішохідним переходом, в цей час переходила дорогу мама з коляскою на дозволяючий сигнал світлофора. Водій сріблястого Hyundai пожертвував своїм автомобілем, підставивши його під удар КамАЗа, щоб зупинити його. Таким чином вийшло уникнути трагедії з жертвами. Ніхто не постраждав, не враховуючи автомобілі», – написав Романовський.

Інші подробиці інциденту поки невідомі. Місцева поліція поки ніяк не прокоментувала ДТП.