У Харкові сталася ДТП за участю поліції
14:51, 14 травня 2018Інциденти
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Харківська поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала людина
Обставини пригоди встановлює слідчо-оперативна група / фото УНІАН
У Харкові сталася ДТП за участю поліції, постраждала людина.
Про це пише "Depo.Харків". На Окружній дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. За попередньою інформацією, учасниками пригоди стали автомобіль ВАЗ-2101 та автомобіль Volkswagen Passat.
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Постраждалого в наслідок пригоди водія автомобіля ВАЗ-2101 медики відправили до лікарні. Обставини пригоди встановлює слідчо-оперативна група.
Раніше на Харківщині вантажівка в'їхала у газопровід.
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