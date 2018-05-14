Харківська поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала людина

У Харкові сталася ДТП за участю поліції, постраждала людина.

Про це пише "Depo.Харків". На Окружній дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. За попередньою інформацією, учасниками пригоди стали автомобіль ВАЗ-2101 та автомобіль Volkswagen Passat.

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Постраждалого в наслідок пригоди водія автомобіля ВАЗ-2101 медики відправили до лікарні. Обставини пригоди встановлює слідчо-оперативна група.

Раніше на Харківщині вантажівка в'їхала у газопровід.