В окупованому Криму п'яний даішник влаштував ДТП: загинула жінка і однорічна дитина

21 травня на автомобільній трасі Ялта – Севастополь – Гаспра сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох машин.

Через п'яного даішника в окупованому Криму в ДТП загинула жінка і однорічна дитина.

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ. "21.05.2018 на автомобільній трасі «Ялта-Севастополь-Гаспра» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох машин. Один з учасників ДТП — старший інспектор ДПС ДІБДР по місту Ялта, який керував автомобілем «Mercedes» у стані сп'яніння... Не впоравшись з керуванням, співробітник поліції здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «КІА», який рухався в зустрічному напрямку. Після зіткнення автомобіль «Mercedes» продовжив рух та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ», - сказано в повідомленні.

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В результаті ДТП загинула жінка — водій автомобіля «КІА», а також її пасажир — однорічна дитина. Крім того, в результаті ДТП тілесні ушкодження отримав інший пасажир автомобіля «КІА» і восьмирічний пасажир автомобіля «ВАЗ».

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