Смертельне ДТП: під Києвом автобус збив дітей на переході

Одна з дівчат загинула на місці.

У Борисполі Київської області автобус збив двох неповнолітніх дівчат, які їхали пішохідним переходом на роликах.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Одна з дівчат загинула на місці. Автобус простягнув її під колесами ще 20 метрів. Інша дівчина знаходиться у важкому стані, її госпіталізували.

За попередньою інформацією, водій автобуса гальмував, але не зміг уникнути зіткнення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, в Миколаївській області на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталася аварія - перекинувся і врізався в дерево мікроатобус, в результаті чого загинули 5 людей.