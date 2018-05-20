Смертельне ДТП: під Києвом автобус збив дітей на переході
18:56, 20 травня 2018Інциденти
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Одна з дівчат загинула на місці.
Під Києвом автобус збув дітей на переході / фото УНІАН
У Борисполі Київської області автобус збив двох неповнолітніх дівчат, які їхали пішохідним переходом на роликах.
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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Одна з дівчат загинула на місці. Автобус простягнув її під колесами ще 20 метрів. Інша дівчина знаходиться у важкому стані, її госпіталізували.
За попередньою інформацією, водій автобуса гальмував, але не зміг уникнути зіткнення.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, в Миколаївській області на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталася аварія - перекинувся і врізався в дерево мікроатобус, в результаті чого загинули 5 людей.
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