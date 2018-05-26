У Житомирі затримали небезпечного злочинця, який втік з колонії на Харківщині

На даний час 43-річний засуджений повернутий до установи виконання покарань

На автовокзалі у Житомирі затримали чоловіка, який втік з Дергачівської виправної колонії на Харківщині.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, на даний час 43-річний засуджений повернутий до установи виконання покарань в селищі Солоницівка на Харківщині.

"Слідчим Дергачівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Чоловікові, засудженому у 2014 році до 9 років позбавлення волі, загрожує збільшення терміну ув’язнення", - зазначили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, чоловіка у 2014 році було засуджено за ч.2 ст. 186 (Грабіж), ч. 1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.