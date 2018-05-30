Поблизу Хмельницького чиновник врізався у причіп вантажівки, є загиблі

Серед постраждалих жінка та троє дітей. Одна дитина перебуває у дуже тяжкому стані.

Поблизу Хмельницького внаслідок ДТП за участі директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Романа Миколаїва загинули дві людини, ще п’ятеро з травмами госпіталізовані до лікарні.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації поліції області, аварія сталася 29 травня близько 23:50 по Вінницькому шосе, на в‘їзді до Хмельницького.

За попередніми даними, 38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Nissan Leaf, не врахував дорожньої обстановки, з’їхав на узбіччя та допустив зіткнення з причепом автомобіля «Камаз» під керуванням 39-річного жителя м. Красилів, який зупинився на узбіччі дороги для ремонту.

В результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля Nissan, жителі Хмельницького 1985 та 1986 р.н., загинули на місці події. Водій Nissan та четверо пасажирів, серед яких 30-річна жінка та троє дітей 2007-2009 р.н., отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілі госпіталізовані до Хмельницької обласної лікарні. Одна дитина перебуває у дуже тяжкому стані.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років та права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП. До суду направлені клопотання про призначення низки експертиз, в тому числі на стан алкогольного сп’яніння.

Водій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім цього, сьогодні міський голова Хмельницького Олександр Симчишин під час брифінгу заявив журналістам, що Миколаїва буде звільнено з посади.

Він також додав, що серед загиблих завідуюча дитячим садком №53 Наталія Докторук, яка була цивільною дружиною директора департаменту освіти.

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