Жителя Ізмаїла, який напав на 11-річну дівчинку на вулиці, засудили до 10 років в'язниці

Зловмисник наздогнав дитину біля паркану військової частини і, переконавшись у відсутності свідків, схопив за лице, повалив на землю і намагався зґвалтувати. Дівчинці вдалося вирватися і втекти.

У місті місті Ізмаїлі Одеської області до 10 років в'язниці засуджено місцевого жителя, який в грудні 2017 року намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, співробітники Ізмаїльської місцевої прокуратури підтримували публічне звинувачення в кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого напередодні чоловіка визнано винним у спробі зґвалтування дитини.

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«У судовому засіданні обвинувачуваний провину не визнав. Прокурор-обвинувач у справі довів вину насильника в повному обсягу і судом призначено максимальну міру покарання, передбачену законом, - 10 років ув'язнення», - повідомили в прес-службі.

За даними слідства, в грудні минулого року житель Ізмаїла, пересуваючись у вечірній час по вулиці Нахімова, побачив малолітню дівчинку, яка поверталася із занять танцями. Зловмисник наздогнав дитину біля паркану військової частини і, пересвідчившись у відсутності свідків, схопив за обличчя, повалив на землю і намагався зґвалтувати. Дівчинці вдалося вирватися і втекти. Співробітники Ізмаїльського відділу поліції затримали причетного до скоєння злочину того ж дня.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові раніше засуджений за педофілію чоловік дві доби утримував і розбещував 9-річну дівчинку.