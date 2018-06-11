У Харкові раніше засуджений за педофілію чоловік дві доби утримував і розбещував 9-річну дівчинку

Мати дитини з бідної сім'ї знала, що чоловік проявляє до доньки турботу, купує їй їжу.

Затриманого підозрюють у незаконному позбавленні волі і розбещенні дитини. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Чоловікові повідомили про підозру у злочинах за статтями 156 (розбещення неповнолітніх) та 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

9-річна потерпіла родом з бідної сім'ї. Чоловік встановив з нею контакт з допомогою частувань. Одного разу запросив її до себе в гості: подивитися мультфільми та пограти в комп'ютерні ігри. У помешканні зловмисник розбещував дівчинку.

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«Мати дитини знала, що чоловік проявляє до доньки турботу, купує їй їжу. Про те, як себе веде чоловік стосовно дівчинки, жінка не знала. Зараз дитина у нормальному стані», - розповіла прес-секретар прокуратури Харківської області Ольга Дутова.

Наступного дня зловмисник відвів дівчинку на роботу у котельню, де працював майстром. Він закрив дівчинку у підсобці, щоб вона не пішла додому і нічого не розповіла.

Чи був це одиничний випадок стосовно 9-річної дівчинки, зараз встановлює досудове слідство.

Підозрюваний вже був раніше судимий за розбещення неповнолітніх. Максимально чоловікові може загрожувати до 8 років за гратами.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Житомирщині затримали педофіла, який два роки ґвалтував свого сина і сина співмешканки.