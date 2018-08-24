У Мукачеві сталась масштабна пожежа на складах "Нової пошти" (фото, відео)

О 22:25 пожежу у складському приміщенні на площі 2400 кв. м локалізовано, триває ліквідація.

У Мукачеві Закарпатської області зайнялися складські приміщення "Нової пошти", площа пожежі складає понад дві тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС України у Закарпатській області.

"24 серпня о 20:50 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення про пожежу у складському приміщенні компанії доставки "Нова пошта" за адресою у м. Мукачево, вул. Кооперативна", - йдеться в повідомленні.

Відео: Mukachevo Net

Наразі над ліквідацією пожежі працює 10 одиниць основної пожежної техніки та 3 одиниці допоміжної техніки, а також понад 50 рятувальників.

Зазначається, що о 22:25 пожежу у складському приміщенні на площі 2400 кв. м локалізовано, триває ліквідація.

Відео: Mukachevo Net

Раніше УНІАН повідомляв, що 14 серпня о 02:00 до оперативно-координаційного центру рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у лікарні на вул. Григорія Сковороди в місті Києві. Було встановлено, що у 4-поверховій будівлі на 4-му поверсі в приміщенні аудиторії виникла пожежа на площі 15 кв. м.