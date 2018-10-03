На Прикарпатті не розминулися рейсовий мікроавтобус та легковий автомобіль, є загиблий (відео)

В результаті автокатастрофи 32-річний водій легковика загинув на місці події.

Зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус. В результаті загинула людина. Ще дві людини з тілесними ушкодженнями опинилися в лікарні.

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"3 жовтня близько 4:00 ранку на автодорозі в селі Тарашани Глибоцького району зіткнулися автомобілі "Мерседес Спринтер" та "ВАЗ-2107", – йдеться в повідомленні.

В результаті автокатастрофи 32-річний водій легковика загинув на місці події. А 39-річного водія та 27-річного пасажира мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями доставлено в центральну районну лікарню.