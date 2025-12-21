На початку року на завершення війни були великі надії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що головною причиною того, що війна між РФ та Україною не закінчилася, є російський диктатор Володимир Путін. Про це він сказав в інтервʼю BILD.

Коли у нього запитали, чому так складно завершити війну в Україні, попри те, що на початку року були на це великі надії, він відповів:

"Причина в Путіні".

За його словами, президент РФ готовий віддати 1,1 млн своїх людей, водночас не досягаючи серйозних воєнних перемог.

"Цього року він (Путін) досягнув лише дуже незначного прогресу - мінімальні територіальні здобутки, менше 1% української території порівняно з початком року. А за нашими оцінками, з боку росіян було вбито або поранено до 1,1 мільйона людей. Це жахливо. Але це ситуація, з якою ми маємо справу", - додав Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що президент США Дональд Трамп "абсолютно відданий цьому питанню".

"Він зосереджений на припиненні цієї війни. Він єдиний, хто зміг посадити Путіна за стіл переговорів - і єдиний, хто зрештою може змусити його укласти мир. Я дуже поважаю його за це", - зауважив політик.

Мирні переговори - останні новини

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков зробив заяву щодо ідеї тристоронньої зустрічі між РФ, США та Україною. За його словами, про це поки ніхто серйозно не говорив.

"Поки що ніхто серйозно про цю ініціативу не говорив, і вона не перебуває в опрацюванні, наскільки я знаю", - сказав Ушаков.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія і Україна повинні піти на компроміси, щоб закінчити війну. Він зазначив, що завершення війни вимагатиме, щоб обидві сторони "чимось поступилися", і США з'ясовують, "на що готові піти обидві сторони".

"Я не знаю, чи хоче Путін укласти угоду, чи Путін хоче захопити всю країну. Про це він говорив відкрито. Ми знаємо, чого він хотів домогтися спочатку, коли почалася війна. Він не досяг цих цілей", - підкреслив Рубіо.

