В Дніпрі з пневматики обстріляли тролейбуси - серед пасажирів піднялася паніка (фото)

На місці інциденту зупинено рух.

У Дніпрі на вулиці Казакова з пневматичного пістолета розстріляли тролейбуси №16 та №21. Крім них, постраждала ще й маршрутка № 124. Серед пасажирів і місцевого населення піднялася паніка.

Про це повідомляє "Днерповская Панорама".

«Сьогодні вранці в 11:30 за напрямом у бік Тополі в районі зупинки «Університет» їхав старий тролейбус № 16. Невідомі розстріляли його з пневматичної зброї. Сильно розбите скло. Про інцидент відразу ж повідомили в поліцію. Через 10 хвилин на цій же ділянці з пневматики розстріляли новий тролейбус № 21, який прямував у бік Сокола. Зупинено рух в обидві сторони проспекту Гагаріна. Поліція оточила ботсад і весь район Казакова, працює слідчо-оперативна група», — цитує видання Володимира Сусленкова, заступник начальника КП «Дніпровський електротранспорт».

У поліції ж повідомляють про обстріл маршрутки.

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«Про випадок з тролейбусами нам поки не відомо. Було повідомлення і виїжджала поліція на вулицю Лазаряна, де з пневматики розстріляли маршрутку № 124. За словами водія, нічого не віщувало біди. Він їхав, як зазвичай, як раптом після сильного удару почали сипатися скла. Хтось вистрілив у два вікна маршрутки. Через те, що сталося, водій зупинився і одразу ж викликав поліцію», — пояснив Павло Кишень, прес-офіцер патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Як повідомляв УНІАН, на Сумщині розстріляли авто одного з керівників охороняє нафтопроводи компанії.