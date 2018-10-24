На Сумщині розстріляли авто одного з керівників компанії, яка охороняє нафтопроводи (фото)

Потерпілий з вогнепальними пораненнями госпіталізований. Лише на автомобілі правоохоронці нарахували 18 кульових отворів.

На Сумщині невідомі обстріляли автомобіль одного з керівників компанії, що охороняє нафтопроводи в трьох областях України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, подія сталась 23 жовтня близько 18.30 в селі Герасимівка Роменського району поблизу приватного будинку по вулиці Миру.

«У той час, коли начальник засадної групи східної філії компанії «Секюрайті» сидів в автомобілі Ford, очікуючи колегу, невідомий обстріляв його транспортний засіб. Потерпілий з вогнепальними пораненнями рук та ніг госпіталізований. Лише на автомобілі правоохоронці нарахували 18 кульових отворів», – зазначається у повідомленні.

Читайте такожНа американському телеканалі сталася стрілянина: є поранений

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та група прокурорів на чолі із заступником прокурора Сумської області Рустамом Галаєвим.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ч. 2 ст. 15/ ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України.

Тривають першочергові слідчі дії.

У прес-службі відомства уточнили, що діяльність потерпілого пов’язана з охороною нафтопроводів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.

Як повідомляв УНІАН, на Сумщині правоохоронці викрили нелегальний завод з виробництва пально-мастильних матеріалів, вилучивши в ході обшуку продукції на 7,4 млн грн.

Встановлено, що на територію заводу в Охтирському районі завозилась вуглеводна сировина невідомого походження, яку переробляли на бензин та дизельне пальне.

Незаконно виготовлена продукція реалізовувалось без відповідних документів.

На підставі ухвали суду в понеділок, 22 жовтня, проведено обшук на території вказаного заводу. Під час слідчої дії виявлено та вилучено сировину та незаконно виготовлені пально-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 143 тонни, а також промислове нафтопереробне обладнання, що використовувалось у незаконній діяльності.

Продукція нелегального заводу з виробництва ПММ реалізовувалось як юридичним, так і фізичним особам через мережі АЗС.