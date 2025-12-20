Зазначається, що видатки загального фонду держбюджету були меншими від запланованих.

Від початку 2025 року податковий борг в Україні зріс у півтора раза. Наразі він становить 201 мільярд гривень.

Таку заяву під час засідання підкомітету Верховної Ради України з питань державного фінансового контролю зробила очільниця Рахункової палати Ольга Піщанська. За її словами, стрімке зростання податкового боргу вплинуло на виконання державного бюджету.

Так, видатки загального фонду держбюджету були меншими від запланованих на 161 мільярд гривень.

"Зокрема, видатки сектору безпеки й оборони – менші плану на 70 млрд грн, Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України – на 25,5 млрд грн, Міністерства охорони здоров’я України – на 11 млрд грн", – повідомляється на сайті Рахункової палати.

Міністерство фінансів опублікувало законопроєкт про введення ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 2027 року. У ньому пропонують встановити з 1 січня 2027 року обов’язок реєстрації ФОП як платника податку на додану вартість у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів чи послуг протягом року перевищує 1 мільйон гривень.

Раніше запровадження оподаткування доходів з цифрових платформ (так званий "податок на OLX") та скасування пільги із реєстрації ПДВ для фізосіб-підприємців було серед вимог Міжнародного валютного фонду для надання кредиту Україні.

