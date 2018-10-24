В Києві невідомі жбурляли каміння у комунальників, пошкоджено екскаватор

Аварійна бригада «Київтеплоенерго» була змушена призупинити свою роботу, на місце викликали поліцію.

У Києві невідомі напали на аварійну бригаду «Київтеплоенерго», яка ремонтувала тепломережу у Бехтерівському провулку.

Як повідомляється на сайті комунального підприємства, інцидент стався 22 жовтня о 23:45. Невідомі жбурнули у комунальників каміння.

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В результаті нападу ніхто не постраждав, однак камінням було розбито лобове скло екскаватора. Аварійна бригада була змушена призупинити свою роботу. На місце викликали поліцію, було складено протокол.

У «Київтеплоенерго» зазначили, шо вартість нещодавно придбаних нових екскаваторів перевищує 3 млн грн за одиницю. Тепер пошкоджена техніка потребує ремонту і не може використовуватись в аварійних роботах. Заміна лобового скла обійдеться приблизно у 18 тис грн.

Раніше повідомлялось, що у Києві після запуску гарячої води відбулося понад 300 проривів труб.

Нагадаємо, через господарську суперечку між «Нафтогазом» та «Київтеплоенерго» в декількох районах столиці з весни не було гарячої води. Мирову угоду було підписано лише 9 жовтня.