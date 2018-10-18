У Києві після подачі гарячої води сталося понад 300 проривів труб

У Києві після запуску гарячої води відбулося понад 300 проривів труб. Про це повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв на своїй сторінці в Facebook.

«Після запуску гарячої води маємо понад 300 пошкоджень. Працює 34 аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго». Працюють цілодобово», - зазначив він.

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Довідка УНІАН. 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління КП «Київтеплоенерго». 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн).

У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були нагромаджені «Київенерго».

9 жовтня КП «Київтеплоенерго» підписало мирову угоду з «Нафтогазом» про правонаступництво боргових зобов'язань «Київенерго» у розмірі 2,4 млрд грн, а 10 жовтня Господарський суд Києва затвердив цю мирову угоду.

Через вищевказаний господарський спір у жителів декількох районів столиці з весни немає гарячої води.

16 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці розпочато постачання гарячої води у понад 3 тис. будинків.