Вбивство директора Caparol Україна під Києвом: ЗМІ розповіли нові подробиці

Кримінальне провадження відкрите за статтею щодо умисного вбивства, проте наразі слідство не має однозначних припущень щодо мотиву злочину, передає DW.

Подробиці з місця події

Близько опівдня за київським часом у вівторок, 20 вересня, поліція отримала виклик від чоловіка, який під час прогулянки Крушинкою виявив закривавлене тіло без ознак життя. Правоохоронці, які прибули на місце злочину, з'ясували, що загиблий - Павло Зможний, керівник компанії "Сaparol Україна". За даними поліції, чоловік вигулював свого собаку за звичним маршрутом вздовж котеджного містечка.

Попереднє вивчення тіла виявило три вхідні отвори від куль з вогнепальної зброї. Спочатку повідомлялося про використання автомата Калашникова, проте ці заяви не підтвердилися. "Не встановлено, з якої зброї стріляли (...) Гільзи знайдені, але точно можна сказати, що вони не від автомата Калашникова. Станом на вчора було відомо про три поранення на тілі загиблого, проте висновків експертизи поки що немає. Експертиза, можливо, покаже більше - вчора був лише поверхневий огляд", - пояснив Микола Жукович, речник Головного управління Національної поліції Київської області.

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Поліція допускає, що вбивця міг бути не один, а діяв у складі групи нападників. Крім того, правоохоронці знайшли авто, яке пов'язують зі злочином - мікроавтобус "Газель", який був помічений на місці події.

Можливі мотиви

"Версії розглядаємо, що це може бути замовне вбивство, пов'язане з його бізнес-діяльністю. Або вбивство на ґрунті боргових зобов'язань. Можливо, з'являться ще версії", - уточнив Жукович. У компанії "Caparol Україна" відмовилися коментувати інцидент. За даними веб-представництва фірми, фізик за освітою Зможний очолював її з 2006 року. Колишні співробітники фірми на тематичних сайтах критикують його за свавілля та ошукування німецьких менеджерів, проте підтвердити цю інформацію не вдалося.

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко заявив українським ЗМІ, що Зможний був його другом, який також займався волонтерською діяльністю та допомагав українським бійцям на Донбасі. За його словами, топ-менеджерові компанії погрожували "з боку криміналітету", про що знала поліція.

Жукович, у свою чергу, не підтвердив та не спростував цю інформацію - за його словами, правоохоронці з'ясовують, чи справді були такі погрози, та планують допитати Гончаренка, як і кількох свідків з числа місцевих мешканців.

Раніше УНІАН повідомляв, що 20 вересня в с. Крушинка Васильківського району Київської області невідомі вбили директора Caparol в Україні.