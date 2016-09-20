Вбивство директора Caparol в Україні: поліція розповіла подробиці події (відео)

Місцеві жителі розповіли, що в районі, де сталося вбивство, чули звуки, схожі на постріли, передає 112 Україна.

"Місцевий житель каже, що почув, як під'їхала машина, потім було кілька ударів, схожих на постріли. Він вийшов, машина поїхала, він побачив тіло й викликав "швидку" і поліцію", - йдеться у повідомленні.

"Поліцейські розповіли, що виявили три кульові поранення. Кажуть, що це було не з автомата Калашникова. Зараз опрацьовують кілька версій вбивства", - додав він.

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Убивство прокоментував речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович. "Будемо розглядати всі версії: чим він займався, його бізнес-інтереси, його життя, можливо, якісь борги. Версій буде багато", - зазначив він.

Пізніше ЗМІ дізналися, що правоохоронці завершили слідчо-оперативні дії. Микола Жукович додав, що при поверхневому огляді тіла загиблого було видно три поранення. Скільки їх всього, покаже експертиза. "Стріляли з вогнепальної зброї, ми встановлюємо, що це, але точно не автомат Калашникова", - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що в с. Крушинка Васильківського району Київської області невідомі вбили директора Caparol в Україні.