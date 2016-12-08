Вбивчий квест у Маріуполі: загибла дівчина стала першою в Україні жертвою "груп смерті"

На сторінці загиблої немає жодної її фотографії, де видно обличчя. Статус - фраза "До зустрічі в пеклі, с*ки", пишуть Вести.

"Спасибі. Спасибі за те, що спочатку зробив мене найщасливішою істотою всесвіту, а потім опустив нижче Маріанської западини. Я не знаю, що з тобою сталося, але ти кинув мене. Як і всі...", - наводить видання слова запису зі сторінки соцмережі загиблої дівчини. Цей запис було залишено сьогодні о 4:41 ранку.

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Далі на стіні - кілька записів, що натякають на готовність до суїциду.

Так, вчора в 11.35 вона написала: "Я і не думала, що стрибати буде так страшно: начебто зроби крок вперед і все, справу зроблено. Але цей крок капець як складно зробити...". А через 20 хвилин, у 11:51 новий пост: "Мені страшно, я боюся...".

Трохи раніше запис "Квест пройдено. Залишився один крок..." - і фото, зроблене з даху висотки.

Один із записів на її сторінці - фотографія з написом "Тут був єнот". Ймовірно, це було однне із завдань "квесту", які в Росії за вказівкою з "груп смерті" виконували підлітки. У соцмережі існує кілька груп "Тут був єнот". У цій та подібних групах діти повинні регулярно залишати пости, відмічатися серед ночі. Один з постів в групі вимагає поставити лайк під фото о пів на п'яту ранку.

Дана технологія вже застосовувалася в групі "Сині кити" в Росії. Тоді покінчили з собою кілька російських підлітків - учасників групи.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі дівчина вистрибнула з 13-го поверху будинку. Попередньо поліцією встановлено, що це було самогубство, однак друзі дівчини стверджують, що це було завдання квесту.