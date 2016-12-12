У Харкові трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з опорою
21:06, 12 грудня 2016Інциденти
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За попередньою інформацією прес-служби мерії, на ділянці, де сталася ДТП, обледеніли рейки, трамвай зійшов з дороги і збив опору.
ДТП сталося увечері 12 грудня на проспекті Тракторобудівників / Фото: Nurka Lezhnova. Джерело фото: vk.com/h_kharkov
На фото очевидців на місці події видно карета швидкої допомоги.
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За словами директора Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрія Сидоренка, ніхто не постраждав.
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