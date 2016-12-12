У Харкові трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з опорою

За попередньою інформацією прес-служби мерії, на ділянці, де сталася ДТП, обледеніли рейки, трамвай зійшов з дороги і збив опору.

На фото очевидців на місці події видно карета швидкої допомоги. Читайте такожУ Харківській області зіткнулися два автомобілі: загинули три людини За словами директора Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрія Сидоренка, ніхто не постраждав.

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