У Харкові на Молочній пролилися "річки" (фото)

Про це повідомляє "Харків Один".

Зараз на місці інциденту працюють співробітники аварійної бригади, які викачують воду з колектора.

Читайте такожПівдень Іспанії накрили зливи

Як повідомляють очевидці, працівники комунальних підприємств вивели дві труби на вулицю, вода з яких ллється сильним потоком прямо на проїжджу частину. Рух загальмовано, машини й трамваї стоять, пішоходи обходять "десятою дорогою".