У Харкові на Молочній пролилися "річки" (фото)

20:38, 13 грудня 2016
Інциденти
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Сьогодні, 13 грудня, внаслідок аварії на водопроводі затопило вулицю.

vedomosti-ua.com

Про це повідомляє "Харків Один".

Зараз на місці інциденту працюють співробітники аварійної бригади, які викачують воду з колектора.

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Як повідомляють очевидці, працівники комунальних підприємств вивели дві труби на вулицю, вода з яких ллється сильним потоком прямо на проїжджу частину. Рух загальмовано, машини й трамваї стоять, пішоходи обходять "десятою дорогою".

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Теги: #Харків