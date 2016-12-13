У Харкові на Молочній пролилися "річки" (фото)
20:38, 13 грудня 2016Інциденти
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Сьогодні, 13 грудня, внаслідок аварії на водопроводі затопило вулицю.
Потоп в Харкові / vedomosti-ua.com
Про це повідомляє "Харків Один".
Зараз на місці інциденту працюють співробітники аварійної бригади, які викачують воду з колектора.
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Як повідомляють очевидці, працівники комунальних підприємств вивели дві труби на вулицю, вода з яких ллється сильним потоком прямо на проїжджу частину. Рух загальмовано, машини й трамваї стоять, пішоходи обходять "десятою дорогою".
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