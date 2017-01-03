Неподалік від Львова згорів музей-криївка УПА

Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.

Криївка згоріла повністю. Можливою причиною інциденту називається підпал.

На сторінці музею у Facebook оприлюднили фотознімки згорілої криївки.

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Цей музей відкрили восени 2014 року, відновивши справжню криївку з підпільною друкарнею УПА, знайдену в 1970-х роках на тому місці біля села Басівка Пустомитівського району, зазначає Радіо Свобода.

У тій місцевості влітку 1955 року відбувся також бій між кількома членами УПА і загоном НКВС, який називають останнім боєм УПА. Одна з учасниць того бою, яка свого часу жила в первісній криївці, вижила і подала її опис, за яким криївку відновили вже як музей.