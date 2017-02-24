"Навчалися по 10-15 років": в Харкові прикрили схему надання нелегалам статусу "вічного студента" (фото)

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, сьогодні в Харкові оперативні співробітниками Східного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з представниками Харківської прокуратури припинили діяльність протиправної групи, яка займалась незаконною легалізацію іноземних громадян.

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В рамках кримінального провадження, розпочатого за матеріалами оперативних підрозділів прикордонного відомства, правоохоронці встановили причетність до злочинної діяльності представників деяких вищих навчальних закладів Харкова.

«Легалізація здійснювалася шляхом видачі посвідок на тимчасове проживання в Україні на період фіктивного навчання у вузі. Таким чином більш як 400 громадян Китаю, В’єтнаму та громадян інших країн – постачальників нелегальних мігрантів - незаконно тривалий час перебували в Україні та «навчалися» по 10-15 років. Вартість такої «послуги» зловмисники оцінювали у 850 дол. США на рік», - йдеться у повідомленні.

У ході обшуків виявлено матеріали, які підтверджують злочинну діяльність, та вилучено «чорну» бухгалтерію.

Тривають подальші оперативно-слідчі дії за участі прикордонників, представників прокуратури та слідчих Національної поліції.