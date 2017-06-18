ЗМІ: у центрі Конотопа п'яний депутат відкрив стрілянину (фото)

У центрі Конотопа, що на Сумщині, депутат Сумської обласної ради Сергій Демеха відкрив вогонь по людях.

Про це пише місцеве видання 05447.com.ua.

При цьому видання konotop.in.ua посилаючись на слова очевидців пише, що Демеха хотів зґвалтувати дівчину, втрутилися люди, які хотіли перешкодити злочину. Тоді депутат і відкрив вогонь.

При цьому сам депутат заявив, що на нього було скоєно замах. Напали нібито колишні співробітники правоохоронних органів.

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Прокоментували інцидент і в поліції. Там кажуть, що конфлікт виник між двома чоловіками: депутатом Демехою і його опонентом.

"До чергової частини Конотопського відділу поліції одночасно надійшло дві заяви. Одне – від депутата обласної ради про те, що один з жителів Конотопа забрав у нього золотий кулон. Друге – від його "опонента" про те, що сам депутат, який стріляв у нього з пістолета. Дані заяви були відразу внесено до журналу єдиного обліку. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події встановила, що події розгорталися на території місцевої лазні, де між чоловіками саме і виник конфлікт", – розповіла начальник сектору зв'язків з громадськістю поліції в Сумській області Ельвіра Біганова.