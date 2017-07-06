У Києві працівник інтернет-кафе до напівсмерті побив відвідувача
Після відвідування столичного розважального закладу киянин опинився у лікарні.
До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію у лікарню чоловіка у непритомному стані. 33-річного місцевого мешканця із травмами голови виявили біля будинку на вулиці Празькій. Про це повідомили у ГУ НП у Києві.
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Свідки розповіли, що потерпілого під час конфлікту побив працівник інтернет-кафе. При спілкуванні з поліцейськими 33-річний співробітник закладу підтвердив факт бійки, який, за його словами, спровокував відвідувач.
За результатами розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі.
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