У Києві працівник інтернет-кафе до напівсмерті побив відвідувача

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію у лікарню чоловіка у непритомному стані. 33-річного місцевого мешканця із травмами голови виявили біля будинку на вулиці Празькій. Про це повідомили у ГУ НП у Києві.

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Свідки розповіли, що потерпілого під час конфлікту побив працівник інтернет-кафе. При спілкуванні з поліцейськими 33-річний співробітник закладу підтвердив факт бійки, який, за його словами, спровокував відвідувач.

За результатами розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі заарештовано титулованого тайського боксера Ігоря Задорожного, який днями разом з іншим спортсменом жорстоко побив шістьох перехожих.