В Одесі арештували боксера, який без причини побив шістьох перехожих

В Одесі арештовано титулованого тайського боксера Ігоря Задорожного, який днями разом з іншим спортсменом жорстоко побив шістьох перехожих, а восени минулого року обстріляв маршрутне таксі з пасажирами.Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Приморський районний суд міста прийняв сьогодні ввечері.

Читайте такожВ Одесі два титулованих спортсмена без причин побили шістьох перехожих (відео)Спортсмен підозрюється в тому, що 20 червня разом з товаришем (також професійним тайбоксера) на Французькому бульварі жорстоко побив близько шести людей. Чоловіки застосували металеву арматуру, каміння, били людей ногами, у тому числі, коли ті вже лежали на землі.

За словами свідків, напад стався раптово. Спортсмени били випадкових перехожих, а також працівника, який укладав тротуарну плитку, і охоронця житлового комплексу «Кадорр», на території якого стався напад.

23-річному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На такому запобіжному заході наполягав представник прокуратури, аргументуючи тим, що чоловіка раніше було засуджено за хуліганські дії, вчинені в 2016 році в центрі Одеси. Зокрема, він стріляв по маршрутному таксі, яке зупинилося на його вимогу. За це правопорушення в лютому його засуджено до трьох років позбавлення волі умовно.

Сьогодні в суді Задорожний заявив, що шкодує про те, що трапилося 20 червня, і стверджує, що сам є потерпілим: у нього травмована рука та ін.

Другому спортсмену запобіжний захід обиратимуть завтра.

Проти зловмисників відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.