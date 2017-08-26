На Харківщині підліток загинув від удару електрострумом на залізничному мосту

У Харківській області 14-річний підліток загинув від удару електрострумом на залізничному мосту.

Про це повідомляється на сторінці поліції Харківщини у Facebook.

«Працівниками поліції встановлено, що підліток разом з компанією перебував на металевих конструкціях залізничного мосту. Під час гри хлопець втратив рівновагу, схопився за електричний дріт та впав з триметрової висоти», - йдеться у повідомленні.

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У поліції додали, що хлопчик помер в реанімації, не приходячи до тями.

Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Наразі встановлюються обставини нещасного випадку.