На Харківщині підліток загинув від удару електрострумом на залізничному мосту
12:29, 26 серпня 2017Інциденти
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У поліції додали, що хлопчик помер в реанімації, не приходячи до тями.
Підліток загинув від удару електрострумом на залізничному мосту / фото wikimapia.org
У Харківській області 14-річний підліток загинув від удару електрострумом на залізничному мосту.
Про це повідомляється на сторінці поліції Харківщини у Facebook.
«Працівниками поліції встановлено, що підліток разом з компанією перебував на металевих конструкціях залізничного мосту. Під час гри хлопець втратив рівновагу, схопився за електричний дріт та впав з триметрової висоти», - йдеться у повідомленні.
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У поліції додали, що хлопчик помер в реанімації, не приходячи до тями.
Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.
Наразі встановлюються обставини нещасного випадку.
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