У Львові невідомі написали на паркані храму УПЦ МП "Путін - наш Бог"

Невідомі в ніч на 26 серпня зробили провокативний напис на бетонному паркані навколо храму святого великомученика Георгія, який належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор “Економічного бойкотного руху”, громадський активіст Олег Радик, розмістивши відповідні світлини.

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«Путін - наш Бог» - такий напис з’вився у Львові на вулиці Короленка, де знаходиться приміщення ("храм") Російської православної церкви (УПЦ МП). Очевидці кажуть, що маляри були на авто на польських бляхах», - написав громадський активіст.

В обласному управлінні поліції кореспонденту УНІАН повідомили, що до правоохоронців інформація про напис на паркані навколо храму святого великомученика Георгія (УПЦ МП) надійшла від громадян вранці 26 серпня. При цьому зазначили, що від самих представників церкви звернень до поліції не надходило. До кінця дня 26 серпня працівники комунальних служб замалювали провокативні написи.

Довідка. Храм святого великомученика Георгія УПЦ МП розташований на вул. Короленка. З 1992 року виконує функції кафедрального собору Львівської єпархії. До початку Першої світової війни це був єдиний легальний православний храм у всій Галичині. У міжвоєнний період він був центром Галицького деканату Польської православної церкви в межах Варшавської єпархії. У 1945 – 1946 роках храм був кафедрою Львівської єпархії Українського екзархату РПЦ.