У Києві хлопець погрожує стрибнути з Мосту закоханих (фото)
15:23, 26 вересня 2017Інциденти
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Один з поліцейських, перебуваючи на мосту, намагається говорити з хлопцем.
У Києві молодий хлопець погрожує стрибнути з Мосту закоханих. Як передає кореспондент УНІАН, хлопець спустився з самого мосту на його нижню підпору і час від часу тримається за опори лише однією рукою.
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За словами поліцейських, ця ситуація триває тут вже близько години.
Біля мосту чергують поліцейські автомобілі та карети швидкої допомоги, а також пожежники.
Проїжджу частину під мостом, на Петрівській алеї, перекрито.
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