У Києві хлопець погрожує стрибнути з Мосту закоханих (фото)

15:23, 26 вересня 2017
Інциденти
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Один з поліцейських, перебуваючи на мосту, намагається говорити з хлопцем.

У Києві молодий хлопець погрожує стрибнути з Мосту закоханих. Як передає кореспондент УНІАН, хлопець спустився з самого мосту на його нижню підпору і час від часу тримається за опори лише однією рукою.

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За словами поліцейських, ця ситуація триває тут вже близько години.

Біля мосту чергують поліцейські автомобілі та карети швидкої допомоги, а також пожежники.

Проїжджу частину під мостом, на Петрівській алеї, перекрито.

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Теги: #хлопець на Мосту закоханих#хлопець погрожує стрибнути