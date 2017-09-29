У Кривому Розі під час пожежі загинула дев'ятирічна дівчинка, яку власна мати не намагалася врятувати

У Кривому Розі 28 вересня під час пожежі загинула 9-річна дівчинка, яку власна мати не намагалася врятувати.

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Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області, о 22:55 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на 3-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку на вулиці Олександра Станкова.

«Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіло 9-річної дівчинки. Ще до прибуття рятувальників, мати дівчинки та бабуся, рятуючись від пожежі, вистрибнули з балкону власної квартири. Вони не постраждали. Про те, що в квартирі знаходиться дитина, вони рятувальникам не сказали. Про це розповіли сусіди», - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, мати дівчинки перебуває на обліку у психіатра.

Ліквідувати пожежу на площі 60 кв. м рятувальникам вдалося лише о 03:50. Причину та обставини пожежі встановлюють правоохоронні органи.