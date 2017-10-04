Свастика і шибениця: у польському Жешуві вандали розмалювали консульство України (фото)

У польському місті Жешуві на будівлі консульства вандали написали польською мовою: "Україна - ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", поруч з гербом України намалювали шибеницю і напис Raus (на ньому. мовою "проти"), свастику і напис російською "ні". Про це повідомляє видання Rzeszow-news.

За інформацією видання, інцидент стався в суботу ввечері, 30 вересня. Люди, що живуть поблизу місця події, побачили, як невідомий чоловік приблизно 30-ти років розмальовував консульство. Люди закликали, щоб він перестав це робити, але той не звертав уваги на зауваження.

Правоохоронці вже розслідують цей інцидент.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Гданську троє поляків побили українця через його національність.