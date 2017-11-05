У Дніпрі п'ятеро поліцейських були поранені при затриманні квартирних злодіїв
Під час виїзду поліції на виклик «квартирна крадіжка» підозрювані почали чинити опір. Вони застосували дві гранати, за попередніми даними, Ф-1 та РГД-5, і вогнепальну зброю.
У Самарському районі Дніпра у ніч з 4 на 5 листопада п'ятеро поліцейських отримали поранення в результаті вибуху гранати на місці злочину. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
Зазначається, що під час виїзду на виклик «квартирна крадіжка» підозрювані почали чинити опір. Вони застосували 2 гранати, за попередніми даними, Ф-1 та РГД-5, і вогнепальну зброю.
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«Внаслідок вибуху гранати 4 поліцейських отримали травми різного ступеню тяжкості, ще один правоохоронець отримав дотичне поранення руки. Всім постраждалим надана медична допомога», - йдеться у повідомленні.
Поліція вживає всіх заходів зі встановлення обставин події та затримання зловмисників. В області оголошено план перехоплення «Сирена».
За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).
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