У Хмельницькому сталася перестрілка: поранено п'ятеро осіб

Сьогодні під ранок у центрі Хмельницького виник інцидент між двома групами осіб, в результаті якого у двох приміщеннях для розіграшу лотерей було зруйновано обладнання, а також пошкоджено автомобіль BMW. Про це УНІАН повідомили у секторі комунікації поліції Хмельницької області.

В ході конфлікту його учасники застосували мисливську зброю та спецзасоби для відстрілу гумових куль, внаслідок чого п’ятеро чоловіків отримали поранення. Ніхто зі сторонніх громадян не постраждав.

Патрульні поліцейські, які прибули на виклик, затримали учасників конфлікту. Наразі у місцях вчинення правопорушень працюють слідчо-оперативні групи».

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За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 (хуліганство, вчинене групою осіб) та ч.4 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) статті 296 та ч.2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Харкова невідомі розстріляли іномарку і вбили її водія.