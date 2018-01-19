Перестрілка в Одесі: у лікарні помер один з поранених поліцейських

В Одесі помер один з поліцейських, якого сьогодні в центрі міста поранив «стрілок» Валентин Дорошенко.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 30-річний поліцейський, який був доставлений в лікарню у важкому стані, помер.

У нього залишилися дружина і маленька дитина.

"30 річний дільничий поліцейський, помер в лікарні, Пригарін Сергій Володимирович загинув під час виконання свого обов'язку", - повідомив радник голови Нацполіції Одеси Руслан Форостяк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси під час затримання зловмисника були поранені чотири людини: троє поліцейських і співробітник «Муніципальної варти», який випадково опинився на місці перестрілки, загинули двоє, серед яких зловмисник, який стріляв у правоохоронців.

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Джерело в Головному управлінні Нацполиции в Одеській області повідомило, що, за попередніми даними, застрелений зловмисник – житель Одеси Володимир Дорошенко, відомий своєю проросійською позицією, а також неадекватними вчинками. Наприклад, в 2009 році він прибув до міськради і заявив, що «викликає на дуель» чинного тоді мера міста Едуарда Гурвіца. Також приїжджав на Думську площу до будівлі мерії верхи на коні з «шпагою».

Крім того, він був активним учасником акцій антимайдана, що проходили на Куликовому полі в 2013-2014 роках.

Дорошенко перебував у розшуку, намагався балотуватися на пост мера.