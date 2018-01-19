Перестрілка в Одесі: поранено п'ятеро осіб, у катакомбах знайдено арсенал зброї

У центрі Одеси під час затримання зловмисника дістали поранення п'ятеро осіб, серед яких очевидець події.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні на вул. Новосельського під час затримання чоловіка, який перебував у розшуку за підозрою в скоєнні кримінального злочину, зловмисник чинив опір і відкрив по поліцейських вогонь з автоматичної вогнепальної зброї.

«За попередніми даними, в результаті стрілянини поранення дістали п'ятеро осіб. З них - троє правоохоронців, випадковий очевидець події, а також людина, яка перебувала в одному приміщенні з тим, хто стріляв», - повідомили в главку.

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Щоб припинити протиправні дії зловмисника, працівники поліції застосували табельну вогнепальну зброю, в результаті чого правопорушника було ліквідовано.

У приміщенні, з якого велася стрілянина, поліцейські знайшли вхід в катакомби, де було виявлено арсенал зброї. Вживаються заходи щодо її вилучення.

Зараз правоохоронці продовжують працювати на місці події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси сталася перестрілка, в результаті якої ліквідовано зловмисника. Раніше повідомлялося про поранення трьох поліцейських.