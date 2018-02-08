Чиновники міграційної служби за 11 тисяч видавали біометричні паспорти поза чергами

Зловмисники за оформлення паспорту за 22 робочих дні отримували 3 тис. грн, а за 1-2 робочих дні – 11 тис. грн.

Співробітники Національної поліції затримали 8 осіб, серед яких чиновники Державної міграційної служби, які створили корупційну схему, пов’язану з видачею біометричних паспортів.

Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

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«Керівництву Міністерства внутрішніх справ України стало відомо про факти злочинної діяльності окремих чиновників ДМС. Після детальної перевірки, проведеної працівниками Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, інформація знайшла своє підтвердження», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, було викрито службовців підрозділів Державної міграційної служби у Києві та в Черкаській області, які у змові з приватними фірмами створили корупційну мережу, пов’язану з видачею біометричних паспортів. Також затриманих підозрюють у масштабній корупції та наркобізнесі. На даний час вісім осіб затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Користуючись службовим становищем, посадові особи певних структурних підрозділів ДМС налагодили корупційні схеми з відмивання грошей з керівниками приватних установ, які займалися прискоренням видачі закордонних паспортів», - йдеться у повідомленні.

У Департаменті нагадали, що для отримання біометричного паспорту громадянин має зареєструватися в електронній черзі, сформувати необхідний пакет документів у підрозділі ДМС та офіційно оплатити квитанцію у розмірі 557,32 гривень або 800,32 гривень – залежно від бажаного терміну отримання документу. «Викриті посадовці ДМС, домовившись попередньо з «партнером» – суб’єктом господарювання – надавали його клієнтам можливість отримати біометричний паспорт в обхід електронної черги у найкоротші строки, однак за значно завищеною вартістю», - зазначили у Департаменті.

«Виготовлення документу поза чергою за 22 робочих дні «коштувало» замовнику 3 тисячі гривень, а за 1-2 робочих дні – 11 тисяч гривень. Таким чином, службовці не лише отримали незаконні прибутки завдяки спланованим спекуляціям, а я й штучно створили неабиякі черги для бажаючих отримати біометричний паспорт у підрозділах міграційної служби. Як результат – бюджет держави недоотримав сотні тисяч гривень», - стверджують правоохоронці.

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Також сказано, що за дорученням міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Департаментом внутрішньої безпеки НПУ було проведено низку оперативних заходів щодо викриття корумпованих службовців.

У липні 2017 року Головним слідчим управлінням НПУ, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, було розпочато кримінальне провадження за фактами одержання неправомірної вигоди та незаконного збагачення працівниками ДМС України.

Крім того, було задокументовано майже 20 суб’єктів підприємницької діяльності, які надавали можливість платоспроможним клієнтам отримати позачергово необхідний документ у відділах міграційної служби.

Відео: Національна поліція України

«За час нелегальної «співпраці» з бізнесменами викриті посадовці неабияк примножили свої статки. Так, начальник одного з відділів ДМС у місті Києві, працюючи на займаній посаді менше року, дозволив собі придбати автомобіль преміум-класу», - наголосили у Департаменті.