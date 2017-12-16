На Донеччині затримано чотирьох учасників наркоугруповання, що діяло під прикриттям поліції

Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками військової прокуратури затримали на Донеччині, у зоні проведення антитерористичної операції учасників організованого наркоугруповання, що діяло під прикриттям поліції.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що наркобізнес організували місцеві «кримінальні авторитети» під «кришуванням» поліцейських. Наркоділки реалізовували наркотичні та психотропні речовини мешканцям кількох районів Донеччини.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи співробітники СБУ вилучили понад тисячу таблеток синтетичних наркотиків та майже 2 кілограми марихуани, 5 тис. доларів, нелегальну зброю, набої та боєприпаси до неї, банківські картки, на які надходили гроші за реалізовані наркотики.

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Під час затримання один із зловмисників, керівник підрозділу поліції, стріляв з мисливської рушниці в оперативників спецслужби.

У рамках кримінальних проваджень, відкритих за ст. 307 (незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, чотирьох учасників угруповання затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всім затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали 5 патрульних поліцейських, які грабували людей на вокзалі.