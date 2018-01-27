Черга на закордонні паспорти має зникнути у квітні, уже понад 400 тисяч українців скористалися безвізом (відео)

На сьогодні персоналізації даних очікують 775 тис. українців. Введення в експлуатацію нових потужностей з друку бланків паспортів на поліграфкомбінаті «Україна» дозволить ліквідувати чергу до початку квітня 2018 року.

Черга на отримання закордонних паспортів має зникнути у квітні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк повідомив на річній підсумковій колегії МВС.

За його словами, нині 65 центрів приймають документи на виготовлення закордонних паспортів.

"Всього у 2017 році міграційною службою було видано понад 4 млн закордонних паспортів - це вдвічі більше, ніж у 2016 році. Суттєве перевищення попиту спричинило чергу, яка на 15 січня цього року сягнула 775 тис.", - сказав голова ДМСУ.

Соколюк додав, що введення в експлуатацію нових потужностей з друку бланків паспортів на поліграфкомбінаті «Україна» дозволить ліквідувати чергу до початку квітня 2018 року.

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Також він повідомив, що у 2017 році видано понад 1 млн паспортів громадянина України у формі ID-карток, що в чотири рази більше, ніж у 2016 р.

Він зазначив, що з червня 2017 року за ID-картками українці можуть виїжджати до Туреччини, а в найближчій перспективі - до Молдови і Грузії.

Також перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк повідомив, що у 2017 році понад 400 тис. українців скористалися безвізовим режимом.

“Безвізовим порядком скористалися понад 400 тисяч українців”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2017 року офіційно запрацював режим безвізового в’їзду для громадян України до країн Євросоюзу, за винятком Великої Британії та Ірландії і включаючи чотири держави Шенгенської зони – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні закордонні паспорти, перебувати та вільно пересуватися країнами Європи не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Раніше у Державній міграційній службі поінформували, що у січні 2018 року на поліграфкомбінаті «Україна» заплановано запуск додаткової лінії з персоналізації паспортів, що дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору. Наразі поліграфкомбінат працює 7 днів на тиждень цілодобово - у три зміни.