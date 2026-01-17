РФ знову вдарила по енергетиці України: де найгірша ситуація зі світлом

Фахівці ремонтних бригад працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Внаслідок атаки росіян 17 січня є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"‎Енергетики, попри складні погодні умови, працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів"‎, – розповіли у відомстві.

У Міненерго зазначили, що найскладніша ситуація зараз спостерігається у столичному регіоні. У Київській області оператори системи розподілу застосовують мережеві обмеження.

"Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній", – додали у відомстві.

Оприлюднені графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Зазначимо також, що через бойові дії довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах України. Тут ситуація є найважчою, адже відновлення електропостачання ускладнюють постійні обстріли з боку росіян.

Наразі у більшості регіонів нашої країни введені графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

У кількох областях ввели аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час сильних морозів. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації.

Ситуація в енергосистемі – головне

Як повідомляє УНІАН, ситуація в столиці залишається вкрай складною. Після масованої атаки росіян багато будинків у Києві залишаються без опалення через тривалі відключення електроенергії, що призводить до замерзання води в трубах і їхніх розривів.

Мешканці повідомляють про лід на вікнах, "вибухи" старих труб, розколоті батареї та температуру у квартирах до 0 °C, а також про відсутність світла і гарячої води по 20 годин на добу.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, близько 100–150 тис. мешканців столиці, в будинках яких через мороз полопалися труби, можуть залишитися без опалення до весни.

