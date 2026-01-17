В Україні злетіли ціни на буряк: ринок лихоманить

Зараз виробники реалізовують столові буряки в діапазоні 5–10 грн/кг.

На вітчизняному ринку зростають ціни на столові буряки. Про це повідомляє профільний портал EastFruit.

Зараз виробники реалізовують столові буряки в діапазоні 5–10 грн/кг ($0,12–0,23/кг), що в середньому майже на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Подорожчання пояснюють значним скороченням пропозиції на ринку. Наразі продажі коренеплодів із необладнаних сховищ практично завершені, а окрім цього помітно зменшилася кількість некондиційних овочів. Це дало виробникам можливість підняти ціни на якісну продукцію.

Зазначимо також, що середні ціни на столові буряки в Україні залишаються на 49% нижчими, ніж у цей же період минулого року. Учасники ринку не виключають, що зростання цін може бути тимчасовим.

За їхніми прогнозами, подальше подорожчання може стимулювати фермерів активніше продавати коренеплоди зі сховищ, що призведе до збільшення пропозиції та, відповідно, зниження цін у цьому сегменті.

Раніше УНІАН повідомив, що в нашій країні зросли гуртові ціни на тепличні помідори. Станом на п’ятницю ці овочі пропонували до продажу в діапазоні 90-110 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Так само як і помідори, дорожчають огірки. У четвер їх продавали по 115-145 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж в січні 2025 року. Експерти зазначають, що зараз в Україні активно купують цей овоч, тому вартість огірків може зрости ще більше.

