Стало відомо, коли вийдуть перші ноутбуки Apple з сенсорним екраном і без 'чубчика'

MacBook Pro M6 повинен стати одним з найбільш помітних оновлень "прошок" останнім часом.

У мережі з'явився новий інсайд про наступне покоління Pro-ноутбуків Apple, головною особливістю яких буде сенсорний OLED-дисплей. За словами інсайдера yeux1122, такий MacBook з'явиться на ринку вже до кінця 2026 року.

Раніше джерела вказували, що реліз MacBook Pro на M6 запланований на кінець 2026 або початок 2027 року. За свіжими чутками, Samsung Display приступила до виробництва OLED-панелей для ноутбука раніше первинних планів. Спочатку старт виробництва очікувався тільки в другому кварталі 2026 року, а не в січні.

Повідомляється, що Samsung задіяла просунуту виробничу лінію 8.6-го покоління, яка дозволяє з одного великого листа скла виготовляти відразу кілька панелей розміром з екран ноутбука. Така технологія допомагає не тільки підвищити ефективність і знизити витрати, але і поліпшити якість готових екранів.

Відео дня

За інформацією джерела, MacBook Pro M6 повинен стати одним з найбільш помітних оновлень "прошок" останнім часом. Крім переходу з mini-LED на сенсорний OLED-екран, ноутбук чекає великий редизайн. Він повинен позбутися "чубчика" на користь вирізу під камеру з системним інтерфейсом в стилі Dynamic Island на iPhone. А сам корпус стане тоншим і легшим.

Apple вирішила розглянути додавання сенсорного екрана через конкурентів, які активно впроваджують тач-панелі в свої ноутбуки. Компанія фактично залишалася єдиним великим виробником техніки без подібної моделі.

Паралельно Apple працює над бюджетним MacBook з процесором від iPhone. Ноутбук буде оснащений 13,6-дюймовим дисплеєм і отримає ціну ~600 доларів. Його показ очікується цієї весни разом з iPhone 17e і новим iPad 12-го покоління.

УНІАН розповідав про п'ять дивних, але корисних гаджетів, які можна підключити до USB-C порту MacBook. Ці аксесуари – хороший приклад того, як звичайний ноутбук можна перетворити на затишний і адаптований під ваші звички робочий простір.

Вас також можуть зацікавити новини: