Також президент доручив розібратися з ситуацією в Києві щодо тих будинків, які досі не мають опалення.

Президент України Володимир Зеленський доручив терміново прискорити збільшення імпорту електрики від країн-партнерів.

Про це глава держави повідомив у Telegram за підсумками проведення спеціальної енергетичної селекторної наради.

Зокрема, доповідали про ліквідацію наслідків російських ударів та реалізацію рішень, які мають додати стійкості українським містам і громадам.

"Потрібно максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів. Всі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно", - наголосив Зеленський.

Окрім того, як відзначив президент, є окремі доручення для міністра оборони України Михайла Федорова щодо роботи Повітряних сил та захисту неба. "Будуть рішення", - додав глава держави.

За словами Зеленського, найскладніша ситуація із енергетикою у місті Київ та області, в Харкові та області, і у Запоріжжі та області.

"Після нічного удару по Київщині додаткові виклики є для Гостомеля, Бучі, Ірпеня – усі необхідні служби залучені. Протягом дня також має бути виправлена ситуація в Одесі", - зазначив Зеленський.

Разом з тим, були доповіді також щодо Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпровщини.

"Доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення. На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент взяв під особистий контроль ситуацію з енергозабезпеченням і щодо реагування на наслідки російських ударів.

За словами Зеленського, споживання електроенергії в Україні наразі більше, ніж може забезпечити енергосистема під регулярними російськими обстрілами.

