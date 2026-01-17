'Ми з вами': король Великої Британії звернувся до України

За його словами, "доблесна сила України перед обличчям таких жахливих труднощів і страждань є видатним прикладом для всього світу".

Король Чарльз III підтвердив прихильність Великої Британії Україні, заявивши розірваній війною країні: "Ми з вами". Про це пише The Daily Telegraph.

У посланні з нагоди 100-річної річниці партнерства Великої Британії з Україною він сказав:

"Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення у вашу улюблену країну - часу великої скорботи, я знаю, для багатьох сімей в Україні та в усьому світі - ми з дружиною продовжуємо пам'ятати про вас усіх у наших щирих думках і молитвах. Перш за все, я хочу висловити свою глибоку надію на те, що Україна зможе досягти справедливого і міцного миру, який забезпечить її безпеку, суверенітет і процвітання так, як цього заслуговують українці. Ми з вами".

Відзначається, що заступник прем'єр-міністра Девід Ламмі відвідав Україну для обговорення деталей майбутньої співпраці між двома країнами.

"Відзначаючи першу річницю столітнього партнерства між Сполученим Королівством і Україною, я молюся, щоб зміцнення зв'язків між нашими двома країнами принесло надію і моральну підтримку в цей найважчий час", - сказав король.

За його словами, "доблесна сила України перед обличчям таких жахливих труднощів і страждань є видатним прикладом для всього світу". Він додав:

"Мене постійно вражає неймовірна хоробрість, мужність і стійкість, проявлені українським народом".

Війна в Україні - позиція Великої Британії

Великобританія не згодна з Францією та Італією в тому, що Європі слід відновити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Як заявила міністр закордонних справ Іветт Купер, Москва не продемонструвала жодного переконливого інтересу до миру.

