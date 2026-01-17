У степу на Одещині з’явився один з найшвидших хижих птахів Євразії

Ці птахи є ключовими регуляторами популяцій дрібних гризунів.

У дикому степу в Одеській області з’явився один з найшвидших хижих птахів Євразії - сокіл балабан.

Як повідомили в Rewilding Ukraine, фахівці цієї організації разом з Київським зоопарком випустили сокола балабана (Falco cherrug) у дику природу Тарутинського степу. Йдеться, що ця територія є важливим осередком збереження степових екосистем, а випуск - частиною довгострокової програми з ревайлдингу степових екосистем півдня України. Повернення хижаків сприяє стабілізації популяцій дрібних хребетних, підтриманню біорізноманіття та підвищенню екосистемної стійкості регіону.

В організації розповідають, що балабани – ключові регулятори популяцій дрібних гризунів, а отже, й архітектори екологічної рівноваги. У здорових степах ці швидкі та витривалі соколи виконують роль "санітарів", не допускаючи спалахів чисельності мишоподібних, які можуть знищувати рослинність та порушувати динаміку екосистеми.

Відео дня

Їхнє повернення – показник відновлення ландшафту, в якому природні сили знову працюють самостійно.

"Балабан – один із найбільших і найшвидших денних хижих птахів Євразії. У степових екосистемах він відіграє ключову роль, регулюючи чисельність дрібних гризунів і підтримуючи природну рівновагу. Ми з надією чекаємо його весняного повернення – і, можливо, появи нового покоління балабанів у небі над Україною", - йдеться у повідомленні.

"Одеський" балабан народився у середині травня. Його насиджували та вигодовували батьки, і пташеня від самого початку майже не контактувало з людьми. Саме такий підхід – одна з ключових умов успішної реінтродукції, адже птах повинен бачити в людині загрозу, а не джерело їжі. Перші польоти та основи полювання він опановував у Київському зоопарку, а вже у липні був перевезений у Тарутинський степ – до спеціально збудованого адаптаційного вольєра, де три місяці проходив фінальний етап підготовки та адаптацію.

Під наглядом фахівців хижак вчився маневрувати на великій швидкості, відстежувати здобич у відкритому просторі та виживати у змінних погодних умовах.

Вид на межі

Наприкінці ХХ століття, зазначають у Rewilding Ukraine, ситуація виглядала критичною: на всій території України лишалося близько 50 гніздових пар. Через втрату середовищ існування, браконьєрство та зниження кормової бази балабан опинився на межі зникнення.

Скоординовані зусилля заповідників і зоопарків дали перший результат: на початку ХХІ століття чисельність української популяції відновилася до приблизно 250 пар – понад третина європейського поголів’я. Київський зоопарк став одним із ключових наукових осередків розведення цього виду. Саме тут утримується вісім племінних балабанів, і навіть у воєнні роки фахівцям вдається отримувати життєздатне потомство.

Інші новини екології

Нагадаємо, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, зафіксували крики тварин, які повертаються на відпочинок після прольоту "Шахедів". Доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв розповів, після прольоту дронів тварини заспокоїлись і готуються відпочивати. На відео з фотопастки, яке він оприлюднив, чути крик птахів - білолобих гусей, які великими зграями сіли на акваторію лиманів.

Вас також можуть зацікавити новини: