Британія знайшла несподіване застосування досвіду України в боротьбі з дронами, - Sky News

Велика Британія планує застосовувати досвід України у своїх в'язницях.

Великобританія хоче перейняти досвід України у протидії безпілотникам, щоб застосувати його в боротьбі з дронами, які доставляють зброю і наркотики в британські в'язниці. Про це пише Sky News.

Зазначається, що заступник прем'єр-міністра Девід Леммі відвідав Україну в рамках поїздки, приуроченої до 100-річного партнерства в галузі безпеки між двома країнами, щоб вивчити, як заходи щодо боротьби з безпілотниками, що застосовуються проти російських військ, можуть бути застосовані в британських в'язницях.

"Я доручив британським в'язницям перейняти український досвід у сфері безпілотників. Ми знаємо, що тюремні безпілотники становлять пряму загрозу національній безпеці, і тому ми вживаємо рішучих заходів для боротьби з цими угрупованнями, інвестуючи мільйони в безпеку та передові технології", – сказав він.

Відео дня

У період з квітня 2024 року по березень 2025 року в тюрмах Англії та Уельсу було зафіксовано 1712 інцидентів з використанням дронів, що на 43% більше, ніж за попередні 12 місяців. А з 2021 року кількість інцидентів з дронами над в'язницями збільшилася на 1140%.

Також раніше експерти попереджали, що більші дрони, які використовуються в сільському господарстві і здатні піднімати 80 кг, в майбутньому можуть бути використані для вивезення ув'язнених з в'язниць.

Британія та Україна

Раніше в Британії розкритикували плани Франції та Італії в тому, що Європі слід відновити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Як заявила міністр закордонних справ Іветт Купер, Москва не продемонструвала жодного переконливого інтересу до миру.

Також повідомлялося, що Британія обговорює можливість спрямування коштів від нафти, вилученої з суден російського тіньового флоту, на підтримку військових зусиль України.

Вас також можуть зацікавити новини: