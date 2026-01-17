Чоловіки повинні мати військово-обліковий документ при пересуванні в комендантську годину

Пересуватися дозволено виключно до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву.

Під час пересування в комендантську годину треба мати документи, які посвідчують особу. А військовозобов’язані також мають бути готовими показати військово-обліковий документ.

Про це повідомив Департамент комунікації МВС щодо оновлених правил комендантської години.

Як відзначили в міністерстві, послаблення комендантської години допускається на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

У цьому зв’язку, треба зважати на наступне:

дозволяється пересування пішки або на транспортному засобі виключно з метою прямування до пунктів незламності чи пунктів обігріву;

при собі обов’язково мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ;

під час прямування до пунктів незламності чи пунктів обігріву спецперепустки не потрібні.

При цьому, рекомендується обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, рятувальників і правоохоронців.

"Такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги. Зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх", - йдеться у повідомленні.

Послаблення комендантської години

Як повідомляв УНІАН, послаблення комендантської години передбачені на час надзвичайно холодної погоди.

За словами президента Володимира Зеленського, у людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а у бізнесу - можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.

Як уточнили в уряді, режим комендантської години в нічний час не скасовується і не переглядається, але у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії можливі деякі послаблення.

