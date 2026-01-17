Чоловіки повинні мати військово-обліковий документ при пересуванні в комендантську годину

Під час пересування в комендантську годину треба мати документи, які посвідчують особу. А військовозобов’язані також мають бути готовими показати військово-обліковий документ.
Про це повідомив Департамент комунікації МВС щодо оновлених правил комендантської години.
Як відзначили в міністерстві, послаблення комендантської години допускається на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.
У цьому зв’язку, треба зважати на наступне:
- дозволяється пересування пішки або на транспортному засобі виключно з метою прямування до пунктів незламності чи пунктів обігріву;
- при собі обов’язково мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ;
- під час прямування до пунктів незламності чи пунктів обігріву спецперепустки не потрібні.
При цьому, рекомендується обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, рятувальників і правоохоронців.
"Такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги. Зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх", - йдеться у повідомленні.
Послаблення комендантської години
Як повідомляв УНІАН, послаблення комендантської години передбачені на час надзвичайно холодної погоди.
За словами президента Володимира Зеленського, у людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а у бізнесу - можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.
Як уточнили в уряді, режим комендантської години в нічний час не скасовується і не переглядається, але у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії можливі деякі послаблення.